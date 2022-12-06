Назван лучший фильм по версии кинокритиков Нью-Йорка

Исполнительница главной роли в фильме получила награду как лучшая актриса.

Общество кинокритиков Нью-Йорка назвало фильм, который, по их мнению, является лучшим в 2022 году. И это стала драма американского режиссера Тодда Филда «Тар».

Об этом сообщает издание Variety.

Сюжет фильма разворачивается вокруг женщины Лидии Тар, которая работает дирижером. Она пытается завершить симфонию, которая должна стать вершиной ее творчества, и в то же время переживает трудный период жизни. Ее опорой становится приемная дочь Петра.

Главную роль в киноленте сыграла 53-летняя Кейт Бланшетт, за исполнение она была признана лучшей актрисой года. А лучшим актером стал 46-летний Колин Фаррел, сыгравший в сай-фай драме «После Янга».

Лучшим режиссером 2022 года Общество кинокритиков Нью-Йорка признало С.С. Раджамули за его кинокартину «RRR: рядом ревет революция».

«Курсор» писал ранее, что израильский режиссер Моше Эдри получил награду Lifetime Achievement Award, которую ему вручили в Тель-Авиве.

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