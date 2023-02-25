Названо имя самой популярной женщины в Instagram

30-летняя американская певица и актриса Селена Гомес получила статус самой популярной женщины в социальной сети Instagram, превзойдя многих голливудских знаменитостей.

За личной жизнью и карьерой американской звезды в приложении следят более 382 миллионов подписчиков. Певица обошла по количеству фолловеров модель Кайли Дженнер (381 млн), а также исполнительницу Ариану Гранде (357 млн).

Но при этом, Селена не ведет в социальной сети свою страничку самостоятельно, единственное приложение, которые она пользуется на телефоне — TikTok, потому что она считает его «менее враждебным».

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«Курсор» писал ранее, что личная жизнь 30-летней американской знаменитости Селены Гомес всегда вызывала повышенный интерес, но долгое время певица редко появлялась с кем-то на свиданиях и основное время уделяла своим близким, а также музыкальной карьере. Но, судя по всему, артистка состоит в романтических отношениях.

Еще мы писали, что на бранче Variety Hitmakers, который ежегодно устраивают для музыкантов и их команд, 30-летняя американская певица Селена Гомес очаровала всех элегантным и сдержанным образом.