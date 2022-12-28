Названы лучшие сериалы 2022 года по версии Metacritic

Популярный ресурс Metacritic составил подборку лучших новых сериалов 2022 года, выходивших с 1 января по 31 декабря.
При формировании рейтинга учитывали оценки профессиональных СМИ и наличие как минимум семи обзоров от критиков. На первом месте оказалась документальная лента The Last Movie Stars, посвященная жизни пары актеров Пола Ньюмана и Джоан Вудворд.
ТОП-10 наиболее оцененных сериалов:
- The Last Movie Stars, HBO Max – 91 балл
- This Is Going to Hurt, AMC+/BBC1 – 91 балл
- Fraggle Rock: Back to the Rock, Apple TV+ – 89 баллов
- Mind Over Murder, HBO – 88 баллов
- Медведь, Hulu – 88 баллов
- The Responder, BritBox/BBC1 – 87 баллов
- Патинко, Apple TV+ – 87 баллов
- Somebody Somewhere, HBO – 86 баллов
- Репетиция, HBO – 86 баллов
- Хлоя, Prime Video – 86 баллов
Лучшие продолжения сериалов:
- Лучше звоните Солу, 6 сезон, вторая часть – 95 баллов
- Харли Квинн, 3 сезон – 94 балла
- Барри, 3 сезон – 94 балла
- Reservation Dogs, 2 сезон – 93 балла
- Better Things, 5 сезон – 93 балла
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