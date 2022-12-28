Названы лучшие сериалы 2022 года по версии Metacritic

Популярный ресурс Metacritic составил подборку лучших новых сериалов 2022 года, выходивших с 1 января по 31 декабря.

При формировании рейтинга учитывали оценки профессиональных СМИ и наличие как минимум семи обзоров от критиков. На первом месте оказалась документальная лента The Last Movie Stars, посвященная жизни пары актеров Пола Ньюмана и Джоан Вудворд.

ТОП-10 наиболее оцененных сериалов:

The Last Movie Stars, HBO Max – 91 балл

This Is Going to Hurt, AMC+/BBC1 – 91 балл

Fraggle Rock: Back to the Rock, Apple TV+ – 89 баллов

Mind Over Murder, HBO – 88 баллов

Медведь, Hulu – 88 баллов

The Responder, BritBox/BBC1 – 87 баллов

Патинко, Apple TV+ – 87 баллов

Somebody Somewhere, HBO – 86 баллов

Репетиция, HBO – 86 баллов

Хлоя, Prime Video – 86 баллов

Лучшие продолжения сериалов:

Лучше звоните Солу, 6 сезон, вторая часть – 95 баллов

Харли Квинн, 3 сезон – 94 балла

Барри, 3 сезон – 94 балла

Reservation Dogs, 2 сезон – 93 балла

Better Things, 5 сезон – 93 балла

«Курсор» сообщал, что Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы 2022 года.