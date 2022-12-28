Названы лучшие сериалы 2022 года по версии Metacritic

19:36, Сегодня
Культура, Шоу-бизнес
телевизор телевидение фото
Фото: Unsplash

На первом месте оказалась документальная лента.

Популярный ресурс Metacritic составил подборку лучших новых сериалов 2022 года, выходивших с 1 января по 31 декабря.

При формировании рейтинга учитывали оценки профессиональных СМИ и наличие как минимум семи обзоров от критиков. На первом месте оказалась документальная лента The Last Movie Stars, посвященная жизни пары актеров Пола Ньюмана и Джоан Вудворд.

ТОП-10 наиболее оцененных сериалов:

  • The Last Movie Stars, HBO Max – 91 балл
  • This Is Going to Hurt, AMC+/BBC1 – 91 балл
  • Fraggle Rock: Back to the Rock, Apple TV+ – 89 баллов
  • Mind Over Murder, HBO – 88 баллов
  • Медведь, Hulu – 88 баллов
  • The Responder, BritBox/BBC1 – 87 баллов
  • Патинко, Apple TV+ – 87 баллов
  • Somebody Somewhere, HBO – 86 баллов
  • Репетиция, HBO – 86 баллов
  • Хлоя, Prime Video – 86 баллов

Лучшие продолжения сериалов:

  • Лучше звоните Солу, 6 сезон, вторая часть – 95 баллов
  • Харли Квинн, 3 сезон – 94 балла
  • Барри, 3 сезон – 94 балла
  • Reservation Dogs, 2 сезон – 93 балла
  • Better Things, 5 сезон – 93 балла

«Курсор» сообщал, что Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы 2022 года.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.