Новый корейский сериал от Netflix лидирует во всем мире, кроме США

Новый сериал занимает первую позицию во всех рейтингах Netflix, за исключением Соединенных Штатов, там лидирует «Женщина через улицу от девушки в окне».

На Netflix вышел новый сериал, который занимает № 1 в рейтинге сериалов стриминг сервиса, но если бы вы заглянули в чарты США, вы бы этого не знали. В то время как триллер-пародия «Женщина через улицу от девушки в окне» занимает первое место в чартах США, корейское зомби-шоу «Все мы мертвы», основанное на цифровом комиксе WEBTOON, сейчас занимает первое место в большинстве стран мира.

Об этом сообщает Forbes.

«Все мы мертвы» в настоящее время занимает первое место в 53 странах , тогда как «Женщина через улицу » занимает первое место только в 11 странах.

Ожидается, что сериал «Все мы мертвы », вероятно, превзойдет «Женщину через улицу» через день или два.е

В сериале рассказывается история старшеклассников, оказавшихся в затруднительном положении во время вспышки зомби, которая на самом деле возникла в их школе, а они пытаются обезопасить себя, а их родители пытаются их спасти.

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