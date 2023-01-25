Пэрис Хилтон объявила о рождении тайного ребенка и показала фото

Несколько часов назад Пэрис Хилтон объявила о рождении мальчика с мужем Картером Реумом от суррогатной матери, удивив фанатов этой новостью.

Хилтон опубликовала подтверждение в социальных сетях, написав: «Ты уже любим без слов», вместе с синим смайликом в виде сердца и фотографией руки ребенка, держащей большой палец Хилтон.

Хилтон рассказала People: «Я всегда мечтала стать матерью, и я так счастлива, что мы с Картером нашли друг друга. Мы так рады начать нашу семью вместе, и наши сердца разрываются от любви к нашему малышу».

View this post on Instagram A post shared by Paris Hilton (@parishilton)

Эта новость стала неожиданностью для поклонников Хилтон, так как она не объявила, что ждет ребенка. В декабре она рассказала многочисленным изданиям, в том числе People и TMZ, что пара стремилась расширить свою семью после свадьбы в конце 2021 года. Мама Кэти Хилтон «предположила, что Пэрис изо всех сил пыталась забеременеть», согласно TMZ.

Имя ребенка еще не объявлено, и неясно, когда он родился.

Пэрис подтвердила, что пара начала ЭКО во время пандемии COVID-19: «Мы знали, что хотим создать семью, и я подумала: «Это идеальное время».

Хилтон, диджею, звезде реалити-шоу и наследнице, в следующем месяце исполняется 42 года.

Читайте также: Пэрис Хилтон 41: лучшие образы популярной блондинки.