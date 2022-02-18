Пэрис Хилтон 41: лучшие образы популярной блондинки

В 2000-х Пэрис была одной из самых ярких звезд шоу-бизнеса. Она снималась в кино, реалити, работала моделью и даже пела песни.

Пэрис наследница многомиллионного бизнеса, но это не помешало ей заработать миллионы самостоятельно.

Сегодня красотке 41 год, она наконец-то вышла замуж и планирует стать матерью. Давайте посмотрим, как сейчас выглядит главная блондинка 2000-х.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paris Hilton (@parishilton)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paris Hilton (@parishilton)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paris Hilton (@parishilton)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paris Hilton (@parishilton)

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