Пэрис Хилтон рассказала, почему сделала аборт в ранней молодости

Звезда реалити-шоу Пэрис Хилтон и ее муж, венчурный капиталист Картер Реум, поприветствовали своего первого ребенка от суррогатной матери в прошлом месяце. С тех пор новая мать делится новостями с фотографиями своего мальчика Феникса Бэррона.

Однако в недавнем интервью знаменитость рассказала о своем решении прервать беременность, к которой она «не была готова». Это произошло, когда ей было 20 лет.

В журнале Glamour Хилтон заявила, что в то время ей было неудобно говорить о прерывании беременности. «Я была ребенком и не была готова к этому», — сказала она.

Теперь она чувствует себя обязанной использовать свою известность и платформу для таких тем, ведь в июне 2022 года Верховный суд США отменил право на аборт.

Американская знаменитость сказала: «Это твое тело, твой выбор. Меня ошеломляет, что они принимают законы, касающиеся твоего репродуктивного здоровья».

Хилтон также рассказала в интервью, почему она выбрала суррогатное материнство. «Когда я снималась в «Простой жизни», я была в комнате, где рожала женщина, и это меня сильно травмировало. Я очень хочу семью, но сам процесс родов меня пугает. Роды и смерть — две вещи, которые пугают меня больше всего на свете», — сказала она.

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