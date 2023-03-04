Певица Дуа Липа впервые показалась на публике со своим новым парнем

До этого знаменитость долгое время встречалась с Анваром Хадидом.

27-летняя популярная британская певица Дуа Липа впервые вышла на публику со своим новым бойфрендом — французским режиссером Роменом Гаврасом.

Об этом пишет Daily Mail.

Паппараци «застукали» пару на показе Saint Laurent, который проходил в Париже. Исполнительница выходила со своим спутником через черный ход и держала его за руку. Для мероприятия Дуа Липа выбрала черное длинное платье с акцентным переплетением и кожаный тренч, а свой образ дополнила массивными украшениями и ярким макияжем с акцентом на глаза.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DUA LIPA VIBES || CHILE (@lipavibes)

Инсайдер рассказал, что влюбленным нравится вместе проводить время, они узнают друг друга и находятся на одной волне, потому что оба творческие люди, а для певицы было важно найти того, кто понимает ее индустрию.

До этого Дуа Липа долгое время встречалась с Анваром Хадидом, но они расстались в конце 2021 года. Ходят слухи, что причиной разрыва стал загруженный график певицы и ее бойфренда, из-за которого они редко виделись.

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