Лайма Вайкуле вспомнила, как познакомилась с главарем кремля.

Известная певица Лайма Вайкуле откровенно поделилась своими мыслями о президенте российской федерации, владимире путине*. Артистка заявила, что она знакома с ним уже много лет и сейчас убеждена, что диктатор "сошел с ума".

В интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, Вайкуле подчеркнула, что путин взял на себя колоссальную ответственность перед всем миром. Его действия она описала как уничтожение не только Украины и ее людей, но и всего, что было создано Богом. По словам артистки, это несет на себе страшный грех, и она не может понять, как путин не боится всей этой ответственности.

Лайма Вайкуле выразила свою тревогу по поводу того, насколько человек может в себя впитать греха и не испытывать страха перед последствиями своих действий.

«Он совсем не боится. Значит, он сошел с ума", — сказала певица.

Певица также вспомнила, что много лет назад, когда она впервые встретилась с путиным, он создавал впечатление хорошего человека. Однако она подчеркнула, что даже тогда он умел притворяться. В настоящее время, по мнению Вайкуле, любые его возможные положительные действия стираются из-за текущей ситуации.

Курсор писал, что Лайма Вайкуле «разнесла» россиян, поддерживающих путинский режим.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!