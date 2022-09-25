Смотрич назвал гомосексуальность «вредной для общества»

Председатель партии «Религиозный сионизм», депутат кнессета Бецалель Смотрич, назвавший себя «гордым гомофобом», считает, что эффект от признания израильского ЛГБТ-сообщества с «проездом на красный свет».
Об этом сообщает Haaretz.
«Я не думаю, что это что-то правильное, хорошее или полезное для общества»
Один из ведущих ток-шоу и бывший израильский футболист Эяль Беркович, спросил Смотрича, в чем проблема с признанием ЛГБТ-сообщества.
«Я хочу проехать на красный свет, и я хочу признания», – ответил ультраправый политик.
Ранее появилась информация, что Смотрич уговаривает Шакед выйти из предвыборной гонки.
Также «Курсор» сообщал, что депутат Ликуда и открытый гей защитил желание Нетаниягу объединить партию Ноам с Религиозным сионизмом
Помимо этого, недавно Ганц выступил против идеи о создании двух государств.