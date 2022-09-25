Смотрич назвал гомосексуальность «вредной для общества»

15:08, Сегодня
Новости Израиля, Политика
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Фото: Sraya Diamant / Flash90

Лидер религиозного сионизма Бецалель Смотрич сравнил признание израильского ЛГБТ-сообщества с нарушением правил дорожного движения.

Председатель партии «Религиозный сионизм», депутат кнессета Бецалель Смотрич, назвавший себя «гордым гомофобом», считает, что эффект от признания израильского ЛГБТ-сообщества с «проездом на красный свет».

Об этом сообщает Haaretz.

«Я не думаю, что это что-то правильное, хорошее или полезное для общества»

Один из ведущих ток-шоу и бывший израильский футболист Эяль Беркович, спросил Смотрича, в чем проблема с признанием ЛГБТ-сообщества.

«Я хочу проехать на красный свет, и я хочу признания», – ответил ультраправый политик.

Ранее появилась информация, что Смотрич уговаривает Шакед выйти из предвыборной гонки.

Также «Курсор» сообщал, что депутат Ликуда и открытый гей защитил желание Нетаниягу объединить партию Ноам с Религиозным сионизмом

Помимо этого,  недавно Ганц выступил против идеи о создании двух государств.

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