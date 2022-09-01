Рои Оппенгейм: «Зрители могут почувствовать, что чудо создается прямо у них на глазах!»

В начале сентября приключенческая трагикомедия «Золотая лихорадка» Чарльза Чаплина будет показана в Израиле в сопровождении «Революционного оркестра». Это один из самых известных фильмов Чарли Чаплина вышедший на экраны в 1925 году и считающийся одной из двух величайших немых комедий в истории, наряду с «Генералом» Бастера Китона.

В 1943 году «Золотая лихорадка» была номинирована на премию «Оскар» за лучший саундтрек. А использование приемов музыкальной драматургии для раскрытия идеи фильма стало одной из инноваций Чаплина в киноискусстве.

Проект захватывающий, и мы решили поговорить о нем с художественным руководителем «Революционного оркестра» Рои Оппенгеймом. С чего все началось, о шедевре Чаплина и феномене немого кино, а так же о серьезных вызовах, которые встали перед музыкантами во время подготовки к выступлениям.

— Ваш «Революционный оркестр» известен, как один из самых инновационных и смелых музыкальных коллективов, действующих в настоящее время у нас в стране. Как появилась идея проекта «Золотая лихорадка» и чем он отличается от других подобных проектов, которые стали в последнее время очень популярными по всему миру?



— Это началось с нашего сотрудничества с МедиатекойХолона, которая создала первую международную синематеку для детей. После нескольких совещаний мы поняли, что самым лучшим вариантом открытия этой синематеки будет фильм Чарли Чаплина. После этого мы начали собирать материалы, чтобы понять, что сработает лучше всего и что будет интереснее всего с музыкальной точки зрения. И тут у нас родилась оригинальная идея — живое музыкальное сопровождение этой культовой ленты. И наш оркестр выступает здесь «в роли тапёра». Основная идея — перенести зрителя в атмосферу столетней давности. Мы сидим на сцене и в течение полутора часов и играем от начала до конца саундтрек, который написал сам Чаплин. Ведь он, кроме того, что сыграл главную роль, был еще и режиссером, и постановщиком этого фильма. У нас получилась своего рода Машина времени, которая переносит зрителей почти сто лет назад, в 1925 год! И это позволяет им почувствовать, каким было кино в начале прошлого века.

— Как дети приняли эту концепцию?

— Реакция детей стала большим сюрпризом для нас. Фильм длится полтора часа. Мы боялись, что дети не выдержат более 15-20 минут. Но, школьники с большим удовольствием посмотрели кино полностью. Никто не выходил из зала!

— Гениальная комедия Чаплина вышла на экраны кинотеатров в 1925 году, с тех про прошло почти 100 лет, но «Золотая лихорадка» до сих пор ни сколько не уступает современным фильмам по тому впечатлению, которое она производит на зрителя. Как вы считаете, в чем секрет «Золотой лихорадки»?



— Это сложный вопрос. Я могу предположить, что один из секретов популярности этой лены кроется в гениальных и трогательных сценах… Ну, например, помните танец булочек и поедание спагетти из шнурков ботинок? И конечно же, потрясающая музыка, которую Чаплин написал. Эта музыка создает эмоциональную связь с тем, что происходит на экране. Даже если какие-то сцены фильма, которые может быть, не очень актуальны для наших дней, можно закрыть глаза и просто слушать прекрасную музыку. Важно отметить, что в рамках нашего проекта будет показан фильм в его первоначальной версии от 1925 года.

— Среди любителей музыки существует мнение, что запись на виниле или на пленке всегда звучит более тепло и глубоко, чем та же запись на диске. Можно ли перенести это сравнение на шедевр Чаплина? И можно ли сказать, что именно живое сопровождение оркестра помогает зрителю лучше воспринимать фильм, чем его трансляция с записанным саундтреком?

— Лично мы очень прониклись этим. И я надеюсь, что публике тоже понравится. Это очень особое представление для тех, кто любит культуру, искусство и особенно качественное кино. Это подходит для тех, кто желает получить совершенно новые впечатления от просмотра киноленты. Сейчас есть много подобных проектов по всему миру. В нашем случае волшебство возникает благодаря сочетанию между черно-белым культовым фильмом без единого слова на экране и живого сопровождения на сцене.В результате возникает музыкально-кинематографическое действо, которое можно не только смотреть, но и слушать.Важно, что и музыка композиторов 19 века, которую Чаплин выбрал для сопровождения некоторых сцен, например, «Полет шмеля» Римского-Корсакова, тоже приобретает новое звучание. Ассоциации, которые возникают у нас, как у зрителей 21 века и в связи с этим фильмом, и в связи смножеством музыкальных мотивов, которые Чаплин позаимствовал у разных композиторов – Дебюсси, Чайковского – все это вместе создает особенные ощущения и переживания.

— В начале прошлого века показ фильмов сопровождал пианист-тапёр.

Даже одному музыканту не всегда просто поддерживать синхронность с тем, что происходит на экране. Нужно обладать высокой степенью виртуозности, чтобы все совпало. Сопровождение оркестром кажется еще более сложной задачей. Есть какой-то дирижерский секрет, который позволяет вам поддерживать синхронность видео ряда и музыки?



— Это самый интересный и чувствительный момент во всем этом проекте. Это очень непростое испытание, это своегорода музыкальный марафон. Иногда даже оперу легче продирижировать. Ведь там у вас постоянная связь с солистами и оркестром. Всегда можно подкорректировать темп. В фильме нет такой возможности. Темп фильма не меняется. Есть вечера, когда мы более синхронны, бывают вечера, когда менее. Но прелесть живого исполнения в том, что зрители могут почувствовать, что чудо создается прямо у них на глазах!

— Вы используете звуковые эффекты во время исполнения?

В оригинале, у фильма нет было звуковых эффектов. Но правообдадатели фильма дали нам свободу в этом вопросе. Все эффекты взял на себя наш ударник. Создание звуков – очень важная часть в таких фильмах, поэтому наш ударник превратился в своего рода «фабрику по созданию спецэффектов». Например, выстрелы, скрип, падение…. И не забывайте, что все это должно точно совпадать с тем, что происходит на экране.

— Интересно, что фильм почти целиком держится на одном человеке – он и актер, исполняющий главную роль, он и режиссер, и драматург, да еще и композитор — часть музыки Чаплин написал сам. Как отнеслись музыканты оркестра к музыке гения, была ли какая-то особенная подготовка, сколько было репетиций?

— Это началось с того, что – окей, есть музыка к фильму, давайте играть, но когда ты понимаешь, что ты уже на 3700-м такте, то приходит осознание, что это очень много музыки. Интересно то, что в процессе ты сначала думаешь, что это музыка, примерно, как в симфонии, потом понимаешь, что это также напоминает и оперу, потому что как в опере мотивы все время возвращаются только в другой тональности, в другой оркестровке, в другом темпе. Постепенно выстраивается целая система этих мотивов, и ты начинаешь понимать, сколько отсылок, влияния и вдохновения есть в этой музыке от великих композиторов. Когда мы говорим, что Чаплин написал музыку, конечно, есть целиком произведения использованные им в партитуре, все равно можно услышать даже в оркестровке, насколько велико влияние великих композиторов, таких как Дворжак, Дебюсси, Чайковского и даже Вагнера в некоторых фрагментах.

— Рои, когда вы впервые познакомились с немым кино? Что это был за фильм?

— Хороший вопрос. Когда я был ребенком, я очень любил фильм «Братья Маркс», но это не совсем немое кино. Я познакомился с фильмами Чаплина позднее. А сейчас благодаря проекту The Gold Rush с Революционным оркестром я буквально выучил наизусть каждую сцену этого великолепного фильма и стал частью его.

Рои Оппенгейм — доктор философии и педагогики Еврейского университета в Иерусалиме, он также получил степень магистра по дирижированию в Иерусалимской академии музыки и танца. С 2013 года он является музыкальным руководителем и домашним дирижером Хайфского симфонического оркестра, одним из основателей и художественным руководителем «Революционного оркестра», музыкальным руководителем и дирижером серий «Классический рок» и «Революция» в Израильской опере.Изучал композицию у профессора Ицхака Садая и дирижирование у профессора Менди Родана.

Рои — победитель конкурса дирижеров имени Рикардо Мути (2004). Выступал в качестве дирижера с Израильским филармоническим оркестром, Хайфским симфоническим оркестром, Симфоническим оркестром Ришон ле-Циона, Иерусалимской «Камератой», Симфонетт Беэр-Шевы, Тель-Авивским камерным оркестром, с Симфонетт Раанана и другими.

Рои Оппенгейм преподает в Еврейском университете, Тель-Авивском университете и Технионе в области философии музыки, эстетики и философии образования. Он -выпускник программы Гофмана Еврейского университета по лидерству и социальной ответственности для выдающихся докторантов. Во время военной службы и в свободное время в качестве резервиста Рой выполняетобязанности командира воздушно-десантного патрульного подразделения.

Трагикомедия «Золотая лихорадка» Чарли Чаплина в сопровождении «Революционного оркестра» будет показываться со 2 по 9 сентября в Герцлии, Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе.



2.09.22, пятница в 13:00 – Центр сценических искусств Герцлии.



3.09.22, суббота в 21:00 – Театрон «Иерушалаим»



7.09.22, среда, 20:30 – «Аудиториум», Хайфа



9.09.22, пятница, 13:00 — Израильская опера



Билеты на сайте «Браво»:https://cursor.kassa.co.il/announce/71593