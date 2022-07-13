Самый романтичный певец нашего времени Emin приезжает в Израиль с единственным концертом

Он неизменно собирает полные залы зрителей, записывает дуэты с самыми известными исполнителями, постоянно экспериментирует, выпускает альбом за альбомом, колесит по миру с успешными гастролями, исполняя исключительно красивые чувственные песни о любви… В Израиль в ходе своего международного турне «Love Is» с единственным концертом приезжает самый многогранный и романтичный певец – Emin.

Представительницы прекрасного пола в Израиле замерли в предвкушении: в сентябре в нашу страну с единственным концертом приезжает участник списка «Форбс«, наследный принц огромной шоу-империи и просто красавец-мужчина – 42-летний певец и бизнесмен Эмин Агаларов, известный под творческим псевдонимом Emin.

Певец начал свою музыкальную карьеру в 2005 году. За эти годы продано более миллиона его пластинок. Его шоу всегда полны театральности и западного размаха. В каждом концерте задействованы десятки человек, включая балет, сопровождающую группу и многочисленный технический персонал, отвечающий за свет и звук, которые, по мнению самого Эмина, обязаны быть безукоризненными. Артист исполняет как полюбившиеся народу песни, так и радует публику премьерами новым композиций, которые тоже непременно становятся любимыми.

Он родился в Баку, рос в Москве, учился в Швейцарии, а затем в Нью-Йорке. Вернувшись в Россию только в 2012-м, молодой певец и уже предприниматель привез с собой западное видение шоу-бизнеса и сохраненную с детства любовь к русскому романсу и раннему американскому рок-н-роллу, а также непередаваемо трепетное уважение к двум кумирам и творческим ориентирам – Элвису Пресли и Муслиму Магомаеву. Произведения из репертуара и того, и другого Emin исполняет на своих концертах в свойственной ему манере, однако с Муслимом Магомаевым ему посчастливилось быть знакомым лично – он был другом семьи Агаларовых, бывал у них дома и давал тогда еще совсем юному дарованию первые добродушные творческие рекомендации.

Прошли годы и даже десятилетия, и Агаларовы отблагодарили Магомаева за дружбу и человеческое тепло – Агаларов-старший открыл в Москве на свои средства памятник великому азербайджанскому певцу, а младший на каждом своем концерте эмоционально исполняет песню Магомаева «Синее безмолвие», да так, что зал неизменно встает и слушает песню исключительно стоя, а затем долго и признательно аплодирует.

Сегодня в дискографии Эмина уже 17 альбомов. Певец – лауреат нескольких премий «Золотой Граммофон», в его коллекции престижные награды «World Music Awards«, «Премия МУЗ-ТВ«, премия «Нового радио», премии журналов GQ «100 самых стильных» и многие другие. Несколько лет назад Emin вышел на Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге перед аудиторией в 50 тысяч человек, став третьим человеком, сыгравшим там после Пола Маккартни и Мадонны. Шоу было снято для проекта американского телевидения PBS TV Special, и его посмотрели 50 миллионов человек.

Недавно Emin выпустил новый альбом «Love Is«, многие песни из него тут же стали хитами. Каждый трек, включенный в альбом, наполнен душевными переживаниями артиста, любовными признаниями и красивыми романтическими мелодиями.

«Последнее время мне очень хочется экспериментировать в музыке, — делится своим творческим замыслом певец. — Новый альбом «Love Is» записан в абсолютно нестандартном для меня ключе – и аранжировки, и тексты».

В поддержку нового альбома певца организован новый большой международный тур, маршрут которого, в том числе, проходит и через Тель-Авив.

На своем единственном израильском концерте Eminисполнит песни из новой пластинки: «Таял», «Кругами», «Любовь не умирай». Конечно, прозвучат и уже полюбившиеся композиции «МММ», «Девочка Моя», «Начистоту», «Нежная». «Стоп», «Состояние Амор«, «Сердце пополам», «Бумеранг», «На обратной стороне», «Отпусти иЛети», «Сбежим в Баку» и многие другие. Несколько треков певец исполнит и на английском языке: «Still«, «Boomerang«, «Good Love«. Каждая песня – отдельный спектакль. Споет Emin и главное произведение вечера – англоязычную версию хита «Забыть тебя», который теперь называется «Love Is a Deadly Game«. Название этой песни в переосмысленной форме и дало имя всему туру. Ну и, наконец, если публика очень попросит, певец исполнит свой коронный номер – магомаевское «Синее безмолвие » («О, море, море»).

Почти все песни Эмина – о любви. Многие несут это красивое жизнеутверждающее слово даже в названии: «Люба-любовь», «Любовь не умирай», «Любовь есть», «Прости, моя любовь», «Good Love«. Этим пылким нежным чувством пронизано все творчество певца, оно постоянно движет им и вдохновляет его на новые творческие свершения. И это то — искреннее и большое – что от души подарит Emin израильским зрителям и особенно зрительницам на своем единственном концерте в Тель-Авиве. Его концертная программа «Love Is» – это все лучшее, что можно спеть о любви

Народный артист Азербайджана, заслуженный артист Адыгеи неподражаемый Emin в сопровождении группы«Emin Band» представит свою новую концертную программу «Love Is»:

3 сентября, в субботу, в 21:00, в зале «Гейхал ха-Тарбут» в Тель-Авиве.

Заказ билетов «Браво»: https://cursor.kassa.co.il/announce/Emin