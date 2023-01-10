СМИ узнали, почему расстались Шакира и Пике

Певица буквально «опустошена» кадрами из видео, снятого в августе 2021 года, за десять месяцев до того, как она объявила, что рассталась со своим партнером.

На фоне скандального развода Шакиры и Жерара Пике, а также слухов о том, что футболист изменял матери своих детей, появилась видеозапись, на которой, как считается, запечатлена новая девушка Пике в его семейном доме до того, как он расстался с Шакирой.

Об этом пишет Page Six

По данным издания, певица буквально «опустошена» кадрами из видео, снятого в августе 2021 года, за десять месяцев до того, как она объявила, что рассталась со своим партнером, с которым прожила 11 лет.

Новая подруга Жерар Пике, Клара Чиа Марти, находилась в семейном доме Пике и Шакиры в Барселоне, когда он давал интервью. Певица с детьми в это время находилась за границей.

Жерар стал появляться на публике с Кларой и представил ее, как свою новую девушку только после того, как прошлым летом подтвердил свой разрыв с Шакирой.

Но оказалось, что их роман начался задолго до этого. На кадрах интервью, попавших в Сеть, видно, как женщина, похожая на Клару, появляется в кадре, когда Джерард разговаривает с американским сервисом потокового видео Twitch.

Инсайдер утверждает, что 35-летний Джерард и 45-летняя Шакира в то время все еще жили «счастливо вместе».

По его словам певица была совершенно «опустошена, узнав, что эта женщина явно чувствовала себя как дома там, где счастливо жила она с Пике и их детьми».

«Ей было больно узнать, что этот роман длился намного дольше, чем она себе представляла», — резюмировал инсайдер.

Как сообщал Курсор, Шакиру заподозрили в романе с мужчиной, младше ее на 21 год.

Еще мы писали, что согласно иностранным сообщениям, бойфренд Шакиры, футболист «Барселоны» Жерар Пике, по слухам, имел роман с израильской супермоделью Бар Рафаэли еще в 2012 году.