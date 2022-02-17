Скончался известный комедийный режиссер Айвен Райтман

В конце 1970-х и 1980-х комедии Рейтмана лидировали по кассовым сборам и были восприняты кинозрителями 20-го века с таким же энтузиазмом, как сегодня кинематографическая вселенная Marvel и трилогия «Властелин колец».
Райтман добился своего первого успеха в 1978 году, когда он выпустил «National Lampoon’s Animal House». Третий самый кассовый фильм того года, он до сих пор считается одной из величайших комедий всех времен.
Райтман родился в Чехословакии 27 октября 1946 года в еврейской семье.
«Мой отец был удивительно смелым человеком, — сказал Райтман в документальном фильме 2010 года.
«Я думаю, что моя мать происходила из очень творческой семьи, а мой отец — из очень прагматичной семьи», — сказал Райтман. «И вы как-то знаете, чтобы заниматься кинобизнесом, нужно сочетание артистизма и прагматизма».
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что модель с синдромом Дауна появилась в рекламе Victoria’s Secret. Ранее популярный бренд женского белья подвергался критике из-за отсутствия трансгендеров в показах, а также из-за трансляции идеальной фигуры без изъянов. В то время, когда все мировые бренды начинают продвигать натуральность и приглашать к сотрудничеству трансгендерных моделей, а также людей с ограниченными возможностями.
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