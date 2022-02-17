Скончался известный комедийный режиссер Айвен Райтман

Иван Райтман, гениальный комедийный режиссер, скончался в возрасте 75 лет. Его многолетняя карьера в шоу-бизнесе включала блокбастеры «Дом животных», «Полоски», оригинальные «Охотники за привидениями» и «Детский полицейский».

В конце 1970-х и 1980-х комедии Рейтмана лидировали по кассовым сборам и были восприняты кинозрителями 20-го века с таким же энтузиазмом, как сегодня кинематографическая вселенная Marvel и трилогия «Властелин колец».

Райтман добился своего первого успеха в 1978 году, когда он выпустил «National Lampoon’s Animal House». Третий самый кассовый фильм того года, он до сих пор считается одной из величайших комедий всех времен.

Райтман родился в Чехословакии 27 октября 1946 года в еврейской семье.

«Мой отец был удивительно смелым человеком, — сказал Райтман в документальном фильме 2010 года.

«Я думаю, что моя мать происходила из очень творческой семьи, а мой отец — из очень прагматичной семьи», — сказал Райтман. «И вы как-то знаете, чтобы заниматься кинобизнесом, нужно сочетание артистизма и прагматизма».

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