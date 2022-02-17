Модель с синдромом Дауна появилась в рекламе Victoria’s Secret

Ранее популярный бренд женского белья подвергался критике из-за отсутствия трансгендеров в показах, а также из-за трансляции идеальной фигуры без изъянов. В то время, когда все мировые бренды начинают продвигать натуральность и приглашать к сотрудничеству трансгендерных моделей, а также людей с ограниченными возможностями.
Софие Джирау 24 года и стать моделью Victoria’s Secret было ее давней мечтой, которая стала реальной!
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Девушка показывает, что несмотря на болезнь, она также может быть супермоделью.
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Свою модельную карьеру девушка начала в 2019 году, также она имеет собственный интернет-магазин Alavett под названием «I love it».
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Также девушка увлекается спортом.
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