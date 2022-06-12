Скоро в Израиле! Знаменитый итальянский тенор Алессандро Сафина

Он записывал дуэты с Сарой Брайтман, Элтоном Джоном, Родом Стюартом, Суми Йо, Карлосом Сантаной, Шер, Дженнифер Лопес, Тото Кутуньо, Хосе Каррерасом и Андреа Бочелли. Журнал People регулярно включает его в число 100 самых красивых знаменитостей мира.

Природа одарила его не только превосходным слухом и чувственным тембром, но и огромным обаянием. Он — классический тенор с академическим образованием, однако широкая публика знает его как исполнителя самых популярных шлягеров.

Всемирно известный итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина прибудет в Израиль в конце июня 2022 года. Cафина выступит в нашей стране вместе оркестром «Симфонет Раанана».

Накануне концертов в нашей стране Алессандро Сафина записал специальное приветствие для израильских зрителей. Он отметил: «Я с удовольствием возвращаюсь в Израиль с двумя концертами. До встречи 28 июня в Хайфе и 28 июня в Тель-Авиве. Жду вас! Чао!» Посмотреть приветствие: https://youtu.be/28MW_-Vwqio

Алессандро Сафина ждут в Израиле уже 7 лет. В последний раз он выступал в нашей стране в феврале 2016 года с единственным концертом, который прошел с невероятным успехом.

Все эти годы лауреат международных конкурсов, обладатель уникального природного голоса Алессандро Сафина не почивал на лаврах – артист обширно гастролировал в США и Европе, очень много снимался на телевидении, готовил новые записи.

Алессандро увлекается музыкой с девяти лет. Как истинный итальянец, он получил превосходное классическое вокальное музыкальное образование — сначала в музыкальной академии родной Сиены, а затем в консерватории во Флоренции. И, как у истинного итальянца, его певческая карьера началась с оперы. Годы учебы певец подытожил победой на певческом конкурсе «Concorso lirico internazionale» и вскоре дебютировал на сцене в партии Рудольфо в «Богеме» Пуччини, а еще через некоторое время блеснул в роли Ленского в «Евгении Онегине» Чайковского. На его счету главные партии в операх «Севильский цирюльник», «Капулети и Монтекки», «Любовный напиток», «Русалка» и многих других, поставленных на самых прославленных подмостках Европы и Америки. Довольно долго Сафина выступал с академическим репертуаром на классических сценах.

Мировой успех пришел к певцу в 2000 году после выпуска альбома «Insieme a te» с умопомрачительным синглом «Luna», который находился на вершине чартов 14 недель, а позже стал саундреком популярного бразильского сериала «Клон». Альбом был выпущен в 30 странах мира, достиг «золотого» статуса в нескольких из них, а в Нидерландах стал четырежды «платиновым» всего за несколько месяцев продаж. Песня «Luna» до сих пор является визитной карточкой исполнителя – ни один концерт Алессандро не проходит без ее исполнения и очень часто, по просьбам публики, неоднократного.

Сегодня в багаже Алессандро Сафина пять неоднократно переизданных сольных альбомов, гастроли на всех континентах, выступления на крупных фестивалях и десятки фан-клубов в европейских странах.

Публика во всем мире, в том числе, и в Израиле, хорошо знает, что все концертные номера певца отшлифованы до блеска, а его мужественный, гибкий и сильный вокал с годами звучит все более чарующе и волнительно.

Алессандро Сафина свободно поет на нескольких языках. Певец, не однажды бывавший в Израиле, хорошо знает, что среди израильских поклонников его таланта много выходцев из стран бывшего СССР. И вполне вероятно, что либо в основной части концертной программы, подготовленной для Израиля, либо по просьбе зала спеть на бис итальянский певец исполнит что-нибудь знакомое нам: может быть, «Очи черные» или что-то из «Евгения Онегина» или из «Русалки», а, может быть, вообще нечто неожиданное, ведь артист любит сюрпризы.

На своих концертах Сафина исполняет не только новые композиции, но и песни, ставшие мировыми хитами, заслужившие любовь и признание публики по всему свету.

Концерты всемирно известного лирического тенора Алессандро Сафина в сопровождении ансамбля состоятся:

28 июня 2022 года, во вторник, в 20:30 – в зале «Аудиториум» в Хайфе

29 июня 2022 года, в среду, в 21:00 – в Оперном театре Тель-Авива

Билеты https://cursor.kassa.co.il/announce/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE-%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0

Гастроли организованы агетнством YM Production и фирмой S.T.Standart.

Фото: @Federico Faggion

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting