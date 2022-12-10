СМИ: Алла Пугачева собирается во второй раз вернуться в россию

73-летняя эстрадная российская певица Алла Пугачева вместе с детьми собирается на новогодние праздники вернуться на родину.

Об этом сообщают росСМИ.

Такой информацией поделился известный двойник Примадонны Даниил Калатура. По его словам, Алла Борисовна приедет в москву* на праздники, но не знает, сколько дней она проведет дома. Он добавил, что артистка очень любит россию.

К слову, саму страну певица в своих постах не критикует, но вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми они выехали из рф после того, как она напала на Украину и начала на ее территории полномасштабную войну. Юморист Максим Галкин стал открыто критиковать путинский режим и осуждать войну, за это стал нежелательной персоной на росТВ, а потом объявлен «иностранным агентом».

В августе текущего года Алла Борисовна приезжала на некоторое время в россию, но потом забрала детей и улетела в Израиль, где получила гражданство.

«Курсор» писал ранее, что российская певица Алла Пугачева решила закрыть в рф свой последний бизнес — компанию АБП, которая занималась сферой радиовещания и вела деятельность в области звукозаписи.

Еще мы писали, что Алла Пугачева и Максим Галкин выставили на продажу свое роскошное поместье в элитном поселке Грязь (московская область). Но покупателей не нашлось и позже они приняли решение оставить замок себе, чтобы иногда приезжать к родным на праздники.

Напомним, что в российской федерации Аллу Борисовну Пугачеву сняли со всех радиоэфиров после ее уезда из страны.