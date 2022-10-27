Продажа отменяется: Пугачева и Галкин решили судьбу своего поместья в рф

73-летняя российская эстрадная певица Алла Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным уехали из рф* после полномасштабной войны, которую страна начала на территории Украины. Известный юморист начал критиковать путинский режим и за это его признали иноагентом. Но у звездного семейства в элитном поселке Грязь (московская область) остался роскошный замок. Стала известна его дальнейшая судьба.

Об этом сообщают росСМИ.

Ранее супруги хотели продать свой дом за миллиард рублей, но судя по всему, они не нашли покупателей, поэтому отказались от этой затеи. Сейчас за роскошным поместьем ухаживает их доверенная прислуга.

Звездная пара решила не продавать замок, а приезжать в него на праздники. Об этом рассказывает инсайдер, близкий к супругам.

«В окружении артистов заявили «НеМалахову», что, мол, пока одни едут в это время за границу, знаменитости, которые живут сейчас в Израиле, наоборот, будут посещать родину», — отмечают в телеграм-канале.

Отметим, что в феврале Примадонна вместе с мужем и детьми уехали в Израиль. Юморист давал благотворительные концерты за границей, а часть денег отправлял на помощь украинским беженцам. В своих соцсетях, Максим Галкин осуждал действия российской федерации по отношению к Украине.

Впоследствии в рф его признали иноагентом и сообщалось, что планируют возбудить уголовное дело за дискредитацию вс рф.

«Курсор» писал ранее, что вокруг российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой разгорелся скандал. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал, чтобы певицу лишили ее званий и наград.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!