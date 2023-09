Софию Вергару не смогли узнать в новом образе — от гламура не осталось и следа

Актриса удивила перевоплощением.

София Вергара провела долгое время, готовясь к своей, возможно, самой большой – и самой необычной – роли! 51-летняя актриса в течение восьми лет готовилась сыграть пресловутого колумбийского наркобарона Гризельду Бланко в предстоящем двуязычном криминальном сериале «Гризельда».

Andy Vermaut shares:Griselda Photos Tease Sofia Vergara as Colombian Drug Lord: Entertainment Weekly has released sneak-peak photos of Griselda, the upcoming limited series starring Sofia Vergara as Griselda Blanco. The crime drama is… Thank you. https://t.co/BY2If5nx3c pic.twitter.com/GqSU9sBqvp

Криминальный сериал должен выйти на Netflix в январе 2024 года.

Sofia Vergara stars in ‘Griselda,’ coming soon to Netflix.

The upcoming limited series, is inspired by Griselda Blanco, a woman who rose from obscurity to become ‘The Godmother’ of the underworld.#Griselda #Netflix pic.twitter.com/XXvU6IMaO3

— Benreel Media (@benreelmedia) September 12, 2023