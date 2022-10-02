Стала известна причина развода Николь Кидман и Тома Круза

Николь Кидман и Том Круз были женаты с 1990 по 2001 год, вместе они усыновили двоих детей, Изабеллу и Коннора Круза. Однако отношениям пришел конец, и причина так и не была раскрыта — до сегодняшнего дня.

По словам бывшего саентолога Майка Риндера, высшее руководство Церкви Саентологии несет ответственность за окончание романа актеров и даже отпраздновало бы это событие.

«Когда Том и Николь подписали развод, Мицкевич [духовный лидер саентологической религии] был счастлив, что ее «негативное влияние» больше не будет удерживать его от церкви. После этого Круз стал еще более пылким в своей публичной поддержке саентологии и Мицкевича», — сказал он.

В своей книге «Миллиард лет: мой побег из жизни в высших эшелонах саентологии» Майк написал, что Николь рассматривалась саентологами как фигура, негативно влияющая на жизнь Тома, и они опасались, что актер покинет церковь из-за актрисы.

По словам бывшего саентолога, Том Круз считается главной знаменитостью, приверженной набору верований и практик этой церкви, поэтому они даже наняли следователя, чтобы шпионить за Николь и прослушивать ее телефон.

Кроме того, ее считали «не подходящей для участия в религии из-за ее семейной связи с психиатрией», поскольку отец актрисы — психиатр, а эта профессия отвергается лидерами саентологии.

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