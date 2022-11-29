Стало известно имя главного претендента на роль суперагента Джеймса Бонда

В сети даже ходили слухи, что нового агента 007 впервые в истории сыграет женщина.

Поклонники франшизы о суперагенте британской разведки Джеймсе Бонде с нетерпением хотят узнать, кто же сыграет культовую роль в новом фильме. Как известно, актер Дэниел Крейг, играющий знаменитого шпиона с 2006 по 2021 год, заявил, что не примет участие в следующем фильме. СМИ выяснили, кто же может стать новым Джеймсом Бондом.

Об этом сообщает The Sun.

Поиск претендентов продолжается, раньше в сети ходили слухи, что британского суперагента может сыграть Том Харди, Идрис Эльба и Джеймс Нортон, а сейчас поговаривают, что роль может достаться 32-летнему актеру Аарону Тейлор-Джонсону.

Зрители знают его по таким фильмам, как «Под покровом ночи», «King’s Man: Начало», «Мстители: Эра Альтрона», а также «Быстрые пули», где он сыграл с Брэдом Питтом, завоевал любовь зрителей и кинокритиков своей убедительной игрой. Вполне возможно, что съемки в этом фильме и убедили продюсера «бондианы» пригласить Аарона Тейлора-Джонсона на главную роль в предстоящем фильме.