Стало известно имя главного претендента на роль суперагента Джеймса Бонда

Поклонники франшизы о суперагенте британской разведки Джеймсе Бонде с нетерпением хотят узнать, кто же сыграет культовую роль в новом фильме. Как известно, актер Дэниел Крейг, играющий знаменитого шпиона с 2006 по 2021 год, заявил, что не примет участие в следующем фильме. СМИ выяснили, кто же может стать новым Джеймсом Бондом.
Об этом сообщает The Sun.
Поиск претендентов продолжается, раньше в сети ходили слухи, что британского суперагента может сыграть Том Харди, Идрис Эльба и Джеймс Нортон, а сейчас поговаривают, что роль может достаться 32-летнему актеру Аарону Тейлор-Джонсону.
Зрители знают его по таким фильмам, как «Под покровом ночи», «King’s Man: Начало», «Мстители: Эра Альтрона», а также «Быстрые пули», где он сыграл с Брэдом Питтом, завоевал любовь зрителей и кинокритиков своей убедительной игрой. Вполне возможно, что съемки в этом фильме и убедили продюсера «бондианы» пригласить Аарона Тейлора-Джонсона на главную роль в предстоящем фильме.
«Курсор» писал ранее, что продюсер «Джеймса Бонда» Майкл Дж. Уилсон сообщает, что следующему агенту 007 будет за 30, поскольку он исключает более молодых актеров.
Еще мы писали, что Министерство туризма выпустило новый рекламный ролик, в котором министр туризма Израиля Йоэль Развозов играет роль агента британской секретной службы Джеймса Бонда.