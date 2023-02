Стало известно, когда начнутся съемки продолжения сериала «Игра в кальмара»

Нашумевший южнокорейский сериал «Игра в кальмара», который стал самым популярным в истории американского стримингового сервиса Netflix, получит продолжение. И съемочный процесс начнется уже этим летом.

Об этом пишет CBR.

Актер Ли Джон-джэ, сыгравший в киноленте главную роль, рассказал, что камеры заработают на площадке уже совсем скорое и, скорее всего, съемки второго сезона займут где-то 10 месяцев. Над первым сезоном команда работала столько же, но были задержки из-за пандемии коронавирусной инфекции. Но учитывая, что второй сезон будет более масштабным, на это потребуется много времени.

Предполагается, что зрители увидят продолжение сериала не раньше осени 2024 года. Премьера первого сезона состояла на Netflix в сентябре 2021 года и завлекла внимание пользователей со всего мира, установив рекорд по просмотрам за первый месяц среди всех шоу сервиса — 1,65 млрд часов.

Второй сезон был официально заказан прошлым летом. За роль протагониста в сериале Ли Джон-джэ получил телепремию «Эмми». Аналогичной награды удостоился режиссер шоу Хван Дон-хек.

