Голливудский актер Уилл Смит продолжает наступать на гребли хейтерства в свой адрес. В прошлом году актер на вручении премии «Оскар» дал пощечину ведущему Крису Року, после чего в сети стали активно обсуждать агрессивный поступок Смита, намекая на возможную «отмену» звезды во всех ближайших проектах.

Но тогда актера «пронесло», и вот почти год спустя Смит снова ворвался в СМИ со скандалом. Дело в том, что 18 января Уилл Смит показал в своем Instagram эффектный ролик, как в домашних условиях можно создать киношную сцену с игрушечной машиной, искусственным дымом и беговой дорожкой. К нему он прикрепил русский трек «Ты и я» группы Kips.

Разумеется, к актеру в комментарии набежали россияне, которые восхваляли Смита, песню, видео, российскую культуру и все, что связано с россией*. А вот украинцы окончательно разочаровались в актере, о чем так же сообщили в комментариях под публикацией.

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Напомним, что Уилл Смит, после скандала с пощечиной, возвращается к актерской карьере.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!