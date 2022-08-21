После скандала с пощечиной: Уилл Смит возвращается к актерской карьере

Всемирно известный актер Уилл Смит вернется к съемкам в кино после того, как на церемонии «Оскар-2022» он дал пощечину ведущему Крису Року.

Так, 53-летний артист под псевдонимом The Fresh Prince примет участие в собственном биографическом проекте, создание которого планирует возобновить стриминговый сервис Netflix.

Об этом сообщает Daily Mail.

Прежде всего отметим, что 28 марта этого года Смит вышел на сцену и ударил Рока из-за того, что тот пошутил об его жене, Джаде Пинкетт-Смит. Телеведущий счел уместными шутки над прической Джаде, которая побрилась налысо. Еще в 2018 году она столкнулась с выпадением волос после того, как врачи диагностировали у нее алопецию.

Из-за этого поступка Смиту запретили посещать церемонию вручения Оскар или любое другое мероприятие академии в течение 10 лет. Помимо этого, с ним перестали сотрудничать много компаний и актер покинул Академию, после чего отсутствовал в публичном пространстве продолжительный срок. Однако, менее чем через 5 месяцев после скандала оказалось, что Netflix готов сотрудничать с артистом и выпустить его биографический проект.

«После той пощечины Уилла оставили без внимания Netflix и Apple TV+. Он извинился и на определенный период ушел из центра внимания. С тех пор прошло достаточно времени, чтобы все улеглось и все успокоились. Пощечина и ее последствия, конечно, стали поворотными моментами в жизни Уилла и, возможно, теперь станут частью сюжетной линии его байопика», – передали журналисты слова инсайдера.

Ранее «Курсор» писал, что голливудский актер Кевин Сорбо призвал прекратить оказывать финансовую помощь Украине.

Также мы сообщали о том, как Анджелина Джоли рассказала об издевательствах Брэда Питта. По ее словам, мужчина схватил ее за голову и «облил пивом».

Кроме этого, возвращение Смита в кино после скандала не стало уникальным. Например, после громкого развода возобновить актерскую деятельность решил Джонни Депп.