В россии могут отменить музыкальный фестиваль из-за дефицита украинских артистов

Многие украинские и даже российские артисты высказались против войны россии в Украине, покинув страну, что привело к дефициту артистов в рф.

Музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что популярный в россии* фестиваль «Песня года» под угрозой срыва, так как он держался в основном на украинских звездах, которые резко осудили войну и покинули страну, либо их «запретили».

«Я даже не понимаю, будет ли этот фестиваль в этом году. Обычно запись «Песни года» происходит в декабре. Если, дай Бог, закончится к этому времени война, то, наверное, фестиваль будет, если нет, то проведение фестиваля под вопросом», — добавил критик

Курсор писал ранее, что Британский музыкант Пол Маккартни поддержал украинцев во время концерта. Легендарный участник группы The Beatles появился на сцене в городе Спокан (Вашингтон) с украинским флагом в руках.

Еще мы писали, что Амаль Клуни выступила в поддержку Украины на неофициальном заседании Совета Безопасности ООН. Британский юрист по правам человека, жена американского актера Джорджа Клуни Амаль Клуни выразила свою поддержку украинскому народу и осудила преступные действия россии.

Также мы сообщали, что Джоан Роулинг высказалась по поводу военного вторжения россии на территорию Украины. Писательница заявила, что жалеет, что не может творить магию для того, чтобы защитить Украину от агрессии путина.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!