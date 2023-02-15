В сети появился новый трейлер третьей части фильма «Стражи Галактики»

01:15, 15 февраля 2023
Культура
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Фото: Unsplash

Превью намекнуло на возможный темный исход для некоторых из полюбившихся персонажей.

Американская кинокомпания Marvel представила поклонникам новый трейлер третьей части супергеройского боевика «Стражи Галактики», премьера которого должна состояться весной 2023 года.

Видео обнародовано на YouTube-канале.

Режиссером киноленты выступил Джеймс Ганн, который работал и над предыдущими частями фильма, но этот станет для него последним в рамках сотрудничества с Marvel, поскольку Ганн был назначен главой DС Studios.

Что касается сюжета «Стражей Галактики 3», то в нем полностью будет раскрыта линия главных героев, особое внимание уделено Питеру Квиллу, только отрывками помнящему свое детство. Также в центре сюжета окажется Гамора и енот Ракета. В частности в трейлере зрители познакомились с главным антагонистом Верховным Эволюционером, который проводил жестокие эксперименты над Ракетой и другими существами.

Главные роли в киноленте сыграли: Крис Прэтт, Зои Салдана, Брэдли Купер, Карен Гиллан, Дэйв Батист, Уилл Поултер, Пом Клементьефф, Шонн Ганн и другие.

«Курсор» писал ранее, что студия Lionsgate разместила трейлер четвертой части фильма «Джон Уик». В новой части главный герой, которого играет Киану Ривз, столкнется с огромным количеством врагов. Согласно сюжету, он попытается добраться до самой верхушки международного криминального мира.

Еще мы писали, что в сети опубликовали трейлер новой части «Форсажа». Премьера киноленты намечена на 19 мая 2023 года, и это уже окончательная дата. Трейлер покорил поклонников еще и потому, что фильм насыщен легендарными актерами, которые исполнили как главные роли, так и дополнили основную сюжетную линию.

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