Выбрана песня Израиля для «Евровидения»

Выбрана песня, которую Ноа Кирел споет от Израиля на Евровидении в Ливерпуле (Англия).

Об этом сообщает Israel Hayom.

Этой песне стала UNICORN, которую написали Дорон Медли, Май Сепадия, Йейнон Яхал и Ноа Кирел. Ее представят примерно через два месяца на специальном вечере в эфире.

«Я очень взволнована выбором песни, выбор на самом деле является первым значительным шагом, который знаменует Евровидение в мае. Мы написали песню, которая лично меня трогает каждый раз, когда я пою или слышу ее, и я могу это сделать», – поделилась Кирел.

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