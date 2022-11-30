Жена Джастина Бибера рассказала о серьезном заболевании

Многих поклонников звездной пары Джастина и Хейли Бибер интересует вопрос, когда же влюбленные обзаведутся детьми и в сети по этому поводу ходили разные слухи. Недавно фанаты снова заподозрили модель в беременности, и Хейли поспешила объясниться.

В Insta-stories американская знаменитость призналась, что не в положении, однако, ее живот действительно выглядит как у беременной, но дело в другом. Модель призналась, что врачи диагностировали у нее большую кисту в яичнике, размером с яблоко.

По словам Хейли Бибер, у нее нет эндометриоза или синдрома поликистозных яичников, но несколько раз у нее была киста, вызывающая боли, тошноту, метеоризм, спазмы и другие дискомфортные симптомы.

Модель написала, что надеется на то, что поклонники смогут понять ее проблему.

«Курсор» писал ранее, что всемирно известный исполнитель Джастин Бибер расстроил своих поклонников, потому что из-за проблем со здоровьем он был вынужден отменить свой концертный тур по Ближнему Востоку, Азии, Африке и Южной Америке.

Еще мы писали, что 38-летний американский актер, звезда фильмов «Тор» и «Мстители: Финал» Крис Хемсворт признался, что берет перерыв в карьере из-за того, что у него диагностировали генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера.