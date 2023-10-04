Жена Криштиану Роналду восхитила соблазнительными образами в новой фотосессии

Жена Роналду, Джорджина Родригес, сочетает материнство с успешной карьерой.

Джорджина Родригес — не «просто» супруга футболиста Криштиану Роналду, она также мать шестерых детей и успешная бизнес-леди.

Родригес, имеющая более 50 миллионов подписчиков в социальных сетях, стала лицом американского модного бренда GUESS. В рамках промо-кампании женщина снялась в эффектной фотосессии и делится ее результатами с подписчиками.

В специальном кампэйне, организованном Полом Марчиано (основателем и владельцем бренда), Джорджина представила зимнюю коллекцию и заявила: «Я очень рада присоединиться к успешному бренду и вести его вперед, а также поставить свое имя в список самых больших звезд в мире, принимавших участие в прошлых кампаниях бренда. Коллекция очень роскошная и излучает очень высокий стиль, который не исходит ни от одного из международных супербрендов, и именно поэтому я так сильно идентифицирую себя и связываю себя с одеждой и мышлением бренда».

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Курсор писал, что Дженнифер Лопес восхитила фигурой в шикарном цветочном платье.

Напомним, что Шакира покорила публику, выйдя на красную дорожку в блестящем платье с открытой спиной.