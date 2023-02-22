Звезда фильма «Шерлок Холмс» стал отцом в седьмой раз

50-летний британский актер, звезда фильмов «Шерлок Холмс» и «Потрошители» Джуд Лоу в седьмой раз стал отцом. Его вместе с супругой и новорожденным заметили в аэропорту Хитроу (Лондон).

Об этом пишет Daily Mail.

Кто родился у звездной пары — мальчик или девочка пока неизвестно. Вместе с супругами была няня, которая везла в коляске другого ребенка знаменитостей. Но его пол, как и имя остается до сих пор в секрете.

Отметим, что известный актер женился в 2019 году на психологе Филиппе Коан в мэрии The Old Marylebone Town Hall в Вестминстере в Лондоне. До этого Джуд Лоу был женат на Сэди Фрост, с которой он воспитывает троих детей: сына Рафферти (26 лет), дочь Айрисрис (22 года) и сына Руди (20 лет). Также у актера есть дочь София (13 лет) от модели Саманты Берк и дочь Ада (7 лет) от певицы Кэтрин.

«Курсор» писал ранее, что 44-летний американский актер Йен Сомерхолдер, более известный зрителям как Деймон Сальваторе из молодежного телесериала «Дневники вампира», во второй раз станет отцом. Он поделился с поклонниками снимком, на котором запечатлена его супруга Ники Рид в обтягивающем длинном платье, подчеркивающим ее округлившийся животик.

Еще мы писали, что 47-летнюю голливудскую знаменитость Анджелину Джоли заметили на свидании с 26-летним актером Полом Мескалем. По слухам, пару связывают романтические отношения.

Напомним, что в прошлом году 53-летняя американская актриса, звезда фильма «Первый встречный» Дженнифер Лопес вышла замуж. Ее избранником стал Бен Аффлек. Они сыграли пышную свадьбу в августе в Саванне, а до того скромно поженились в Вегасе и это решение было «импульсивным».