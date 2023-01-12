Звезда сериала «Дневники вампира» во второй раз станет отцом

44-летний американский актер Йен Сомерхолдер, более известный зрителям как Деймон Сальваторе из молодежного телесериала «Дневники вампира», во второй раз станет отцом.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Актер поделился с поклонниками снимком, на котором запечатлена его супруга Ники Рид в обтягивающем длинном платье, подчеркивающим ее округлившийся животик. На руках она держит дочь. Снимок сделан на фоне горного пейзажа.

Йен Сомерхолдер написал, что с детства мечтал иметь большую семью и поблагодарил свою возлюбленную за то, что она подарила ему такую возможность. Актер отметил, что его жена невероятная женщина, которой удается совмещать много работы с материнством.

«Когда я делал эту фотографию, я не мог поверить, что вижу через объектив. Нет ничего более прекрасного…», — добавил звезда «Дневником вампира».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от iansomerhalder (@iansomerhalder)

Отметим, что Никки Рид и Йен Сомерхолдер поженились в 2015 году. Через два года у пары родилась дочь Боди Солей Рид Сомерхолдер.

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