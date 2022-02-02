Ведущий экономист опроверг слова Либермана о росте цен в Израиле

Проф. Ярон Зелиха заявил, что слова министра финансов Авигдора Либермана не соответствуют действительности.
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Либерман в своем выступлении заявил, что «во всем мире есть рост цен, а у нас в Израиле он самый умеренный в мире».
В ответ на это профессор Зелиха (один из ведущих экономистов в Израиле) заявил: «Цены на продукты в Израиле выше на 35% чем в мире, потому что мы покупаем у монополий. Правительство может снизить стоимость жизни, но пока оно понимает, что оно не собирается развалиться, оно будет продолжать делать то, что хочет».
Другими словами, Ярон Зелиха сообщает, что в Израиле цены и так выше на 35% чем в остальном мире, так что это совершенно глупо говорить о росте цен, сравнивая с их ростом в мире, которые изначально на порядок ниже чем в Израиле.
Курсор ранее уже писал, что компания Osem откажется от повышения цен на продукты. После встречи с министром финансов Авигдором Либерманом представитель Osem заявил, что компания отложит повышение цен на свою продукцию до Песаха.
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