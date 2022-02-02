Ведущий экономист опроверг слова Либермана о росте цен в Израиле

Ярон Зелиха заявил, что в Израиле цены на продукты более чем на треть выше, чем во всем мире, поэтому заявления Либермана об «умеренном росте цен» не являются правдивыми.

Проф. Ярон Зелиха заявил, что слова министра финансов Авигдора Либермана не соответствуют действительности.

Об этом пишет ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Либерман в своем выступлении заявил, что «во всем мире есть рост цен, а у нас в Израиле он самый умеренный в мире».

В ответ на это профессор Зелиха (один из ведущих экономистов в Израиле) заявил: «Цены на продукты в Израиле выше на 35% чем в мире, потому что мы покупаем у монополий. Правительство может снизить стоимость жизни, но пока оно понимает, что оно не собирается развалиться, оно будет продолжать делать то, что хочет».

Другими словами, Ярон Зелиха сообщает, что в Израиле цены и так выше на 35% чем в остальном мире, так что это совершенно глупо говорить о росте цен, сравнивая с их ростом в мире, которые изначально на порядок ниже чем в Израиле.

Курсор ранее уже писал, что компания Osem откажется от повышения цен на продукты. После встречи с министром финансов Авигдором Либерманом представитель Osem заявил, что компания отложит повышение цен на свою продукцию до Песаха.

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