Америка лишила россию статуса рыночной экономики

россия* получила этот статус Россия 20 лет назад

В Министерстве торговли США заявили, что Соединенные Штаты больше не будут относиться к россии как к стране с рыночной экономикой. Ведомство отменило предоставленный два десятилетия назад статус, который ограничивал начисление антидемпинговых пошлин на российские товары.

Об этом сообщает Reuters.

В Министерстве торговли США отметили, что большое вмешательство властей россии в экономические процессы спровоцировало искажение цен и издержки. Кроме этого, из-за этого неизвестно, справедливо ли компании россии устанавливали цены на импорт товаров в Соединенные Штаты.

Сообщается, что решение о лишении статуса рыночной экономики позволяет Вашингтону применить полную силу антидемпингового законодательства, чтобы устранить рыночные искажения, которые были вызваны усилением вмешательства российского правительства в их экономику.

В прошлом году Американская торговая палата в рв заявила, что москва сможет оспорить любое решение США лишить россию статуса рыночной экономики в ВТО.

Ранее Курсор писал, что рф прячет свою экспортную прибыль от санкций в юанях и квазибанках. Способность россии смягчить удар санкций благодаря продолжающемуся притоку денежных средств от экспорта энергоносителей разочаровала США и Европу, стремящихся изолировать рфот своих финансовых систем.

Как сообщал Курсор, Евросоюз готовит новые санкции против рф из-за использования иранских дронов.

Также Курсор информировал о том, сколько потеряет бюджет рф из-за нового пакета санкций ЕС.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!