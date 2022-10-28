Рф прячет свою экспортную прибыль от санкций в юанях и квазибанках — СМИ

Малоизвестное подразделение главной фондовой биржи россии* стало жизненно важным звеном мировой финансовой системы, поскольку десятки миллиардов долларов и евро устремились туда потоком от продажи нефти и других сырьевых товаров.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

Как сообщает издание, в текущем году так называемый «национальный клиринговый центр» продемонстрировал рост своих валютных запасов. Будучи ключевым звеном в торговле газом, он до сих пор избегал санкций США и Европы, ударивших по центральному банку и основным кредиторам россии.

«Большинство средств в «национальном клиринговом центре», хранящихся от имени российских банков и их клиентов, находятся в юанях, переведенных из долларов, евро и других «недружественных» валют по указанию центрального банка», — говорится в материале.

По словам источников издания, в небольших несанкционированных кредитных учреждениях также наблюдался скачок вложений в юанях и других иностранных валютах.

«Способность россии смягчить удар санкций благодаря продолжающемуся притоку денежных средств от экспорта энергоносителей и других товаров разочаровала официальных лиц в США и Европе, стремящихся изолировать ее от своих финансовых систем», — пишет издание.

При этом, по информации СМИ, «национальный клиринговый центр» не имеет собственных денег.

«Это все деньги банков, точнее деньги их клиентов, которые они вкладывают в «национальный клиринговый центр», потому что он может проводить платежи в долларах. После того, как появились слухи о том, что «национальный клиринговый центр» будет под санкциями, основная часть долларов была конвертирована в юани», — сообщил экс-глава центра Олег Вьюгин.

В то же время на «национальный клиринговый центр» пока не наложены санкции, хотя в сентябре США добавили его исполнительного директора в свой черный список.

«По сути, избыток иностранной валюты, когда-то поглощенный банком россии, оказывается в квази-частных руках, потому что санкции лишили центральный банк рф возможности работать на валютном рынке», — констатирует издание.

Как сообщал Курсор, Евросоюз готовит новые санкции против рф из-за использования иранских дронов.

Также Курсор информировал о том, сколько потеряет бюджет рф из-за нового пакета санкций ЕС.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!