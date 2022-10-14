Евросоюз готовит новые санкции против рф из-за использования иранских дронов – СМИ

Хотя принятие решения о новых санкционных списках 17 октября невозможно, может быть достигнуто политическое соглашение, которое проложит путь к ограничениям на более позднем этапе.

Министры иностранных дел Европейского Союза (ЕС) в понедельник, 17 октября, обсудят в Люксембурге передачу иранских беспилотников россии*, которые рф использует в войне против Украины.

По итогам дискуссии министры могут прийти к политическому соглашению о будущих санкциях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Так, по словам дипломатов, уже проведен анализ активности беспилотников, и эта тема стоит на повестке дня.

«Хотя принятие решения о новых санкционных списках 17 октября невозможно, может быть достигнуто политическое соглашение, которое проложит путь к санкциям на более позднем этапе», — информирует агентство.

Также отмечается, что рассмотрения вопроса о беспилотниках пройдет в тот же день, что и обсуждение темы санкций против примерно 15 иранцев, причастных к репрессиям в Иране, начавшимся после смерти 22-летней Махсы Амини и последующих из-за этого демонстраций.

Как сообщал Курсор, страны ЕС согласились ввести санкции против Ирана после того, как страна жестоко подавила протесты в связи со смертью Махсы Амини. Министры иностранных дел должны утвердить санкции в следующий понедельник.

12 октября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «пришло время наказать виновных» в Иране «за репрессии против женщин…» «Это шокирующее насилие не может остаться без ответа», — сказала она.

Также Курсор информировал о том, сколько потеряет бюджет рф из-за нового пакета санкций ЕС.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!