Аналитик считает, что Биткоин упадет до 12 тысяч долларов

Ведущий финансового телешоу Mad Monet Джим Крамер заявил, что биткоин упадет до $12 000 — именно с этой цены начался рост стоимости криптовалюты. Крамер рассказал об этом в эфире шоу Squawk Box.
«Я считаю, что аналитики должны занимать другую позицию и уверять инвесторов, что все в порядке и цены на рынке стабилизируются. Обычно это происходит, когда курс биткоина находится на грани, и нельзя допустить, чтобы он упал еще ниже», — сказал Джим Крамер.
Джеффри Гундлах, генеральный директор DoubleLine Capital LP, имеет схожие прогнозы относительно стоимости биткоина, говоря, что, учитывая нестабильную ситуацию на рынке биткоина, он может упасть до $10 000. большинство инвесторов терпят убытки и лишь небольшая часть получает прибыль.
Курсор ранее писал, что криптовалютную зиму переживет только биткоин. Кризис криптовалютного рынка усиливается с каждым днем. Рынок переживает мощный обвал из-за ужесточения политики ФРС США. Ожидание повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов вместо 50 повергло инвесторов в панику, снизив привлекательность рискованных активов, к которым относят криптовалюты.
Также сообщалось, что цена биткоина резко упала ниже уровня в 25 тысяч долларов. Обвал криптовалютного рынка поставил следом за падением рынка американского рынка акция. Цена впервые в этом году снизилась ниже психологического уровня в 25 тысяч.