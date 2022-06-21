Аналитик считает, что Биткоин упадет до 12 тысяч долларов

Ведущие криптоаналитики считают, что Биткоин в течение ближайшего времени упадет до 10-12 тысяч долларов, после чего цены на криптовалюты стабилизируются.

Ведущий финансового телешоу Mad Monet Джим Крамер заявил, что биткоин упадет до $12 000 — именно с этой цены начался рост стоимости криптовалюты. Крамер рассказал об этом в эфире шоу Squawk Box.

«Я считаю, что аналитики должны занимать другую позицию и уверять инвесторов, что все в порядке и цены на рынке стабилизируются. Обычно это происходит, когда курс биткоина находится на грани, и нельзя допустить, чтобы он упал еще ниже», — сказал Джим Крамер.

Джеффри Гундлах, генеральный директор DoubleLine Capital LP, имеет схожие прогнозы относительно стоимости биткоина, говоря, что, учитывая нестабильную ситуацию на рынке биткоина, он может упасть до $10 000. большинство инвесторов терпят убытки и лишь небольшая часть получает прибыль.