Аналитики дали прогноз касательно значения индекса потребительских цен в Израиле

Уровень инфляции в Израиле замедлился после того, как августовский индекс потребительских цен упал на 0,3%, что привело к снижению годовой инфляции с 5,2% до 4,6%. На сентябрь аналитики прогнозируют, что индекс потребительских цен останется без изменений или вырастет на 0,1%.

Главный стратег Bank Hapoalim по финансовым рынкам Моди Шафрир объясняет, что стоимость авиабилетов резко упала в долларовом выражении в сентябре, и это приведет к снижению индекса потребительских цен, хотя это падение несколько компенсируется ослаблением шекеля по отношению к доллару и евро. Цены на отдых в Израиле, поднявшиеся в июле и августе, в сентябре упали примерно на 7%, по оценке Шафрира.

Шафрир добавляет: «Ожидается, что цены на топливо упадут на 3,2%, что снизит индекс потребительских цен на 0,1% из-за падения цен на нефть в сентябре».

Шафрир также говорит, что цены на одежду и обувь умеренно упали в прошлом месяце из-за распродаж в конце сезона. Что касается продуктов питания, Шафрир оценивает небольшое снижение цен в прошлом месяце из-за специальных предложений в преддверии праздников. По его словам, вероятно, резко вырастут в октябрьском индексе потребительских цен.

С другой стороны, главный экономист Leader Capital Markets Йонатан Кац прогнозирует небольшой сезонный рост цен на сельскохозяйственную продукцию в прошлом месяце.

Экономист по рынку Mizrahi-Tefahot Bank Йони Фаннинг также считает, что праздники также снизили цены на продукты питания в сентябре. Он прогнозирует, что сентябрьский индекс потребительских цен не изменился, а годовая инфляция снизится очень незначительно до 4,4%. Фэннинг отмечает, что падение цен на сырье и топливо, а также мировых цен на доставку не могло не сказаться.

«Есть большой вопрос по поводу цен на автомобили. Если будет зафиксирована их стабильность, это станет важной новостью в плане инфляционных процессов», — заявил он.

Однако ожидается, что цены на жилье будут продолжать расти. Bank Hapoalim считает, что цены на аренду будут способствовать росту сентябрьского индекса потребительских цен на 0,1%, а Leader Capital Markets также прогнозирует дальнейшее ускорение цен на аренду, при этом индекс потребительских цен на жилье в этом месяце вырос на 0,6%. Шафрир прогнозирует, что цены на автомобили вырастут на 0,7%.

Что касается влияния всего этого на предстоящее решение Валютного комитета Банка Израиля по процентной ставке от 21 ноября, главный экономист инвестиционного дома Meitav Dash Алекс Забежинский сказал: «Ожидается, что Банк Израиля значительно снизит темпы повышения ставок. что в текущей ситуации на следующем заседании будет повышение на 0,25%-0,5%».

Ранее Курсор писал, что бюджет удивил выросшим профицитом. По информации Минфина, в Израиле вырос бюджетный профицит за 12 месяцев, закончившихся в сентябре 2022 года, и составил 0,9% ВВП или 15,7 млрд шекелей.

Ранее Курсор писал, что в МВФ рассказали, что ждет экономику Израиля и Европы.

Напомним, что Банк Израиля приступает к регулированию обратной ипотеки.