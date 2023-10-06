Чем грозит израильтянам повышение курса доллара - ответ экономистов

Рекордное укрепление курса иностранной валюты может значительно повлиять на жизнь обычных граждан.

Укрепление доллара приведет к увеличению стоимости авиабилетов в Израиле и затратам на отдых за границей в шекелях. Также ожидается повышение цен на импортные товары, поскольку все, что покупается за иностранную валюту, станет дороже.

Об этом пишет "TheMarker".

Эксперты утверждают, что повышение курса доллара будет оказывать влияние на инфляцию, и, вероятно, Банк Израиля повысит ключевую учетную ставку. Это приведет к увеличению выплат по ипотечным кредитам и повышению стоимости других видов кредитов в целом. Кроме того, укрепление доллара приведет к повышению цен на нефть и бензин.

Существует несколько причин укрепления доллара по отношению к шекелю. Во-первых, это мировая тенденция. С середины июля курс доллара стабильно растет по отношению к другим валютам. Это связано с монетарной политикой Федеральной резервной системы США (ФРС). Благодаря высокой процентной ставке на краткосрочные депозиты около 6% и безопасной десятилетней государственной процентной ставке около 4,8%, многие инвесторы рассматривают доллар как привлекательное вложение.

Напомним, что торги на Тель-Авивской фондовой бирже начались с падением цен после снижения индексов на Уолл-стрит. В то же время курс доллара по отношению к шекелю поднялся на 0,7% и достиг рекордной отметки в 3,87 шекеля за доллар. Впоследствии он немного снизился до уровня около 3,867 шекеля за доллар. 4 октября доллар достиг курса в 3,87 шекеля, что является рекордом за последние семь лет. Последний раз данная отметка была превышена в марте 2016 года.