Курсы валют — доллар побил семилетний рекорд

Шекель продолжает падать по отношению к доллару.

Сегодня утром в среду доллар побил семилетний рекорд, когда его репрезентативный курс поднялся до 3,87 шекеля. Точно так же евро продолжает расти и сегодня утром достигло 4,05 шекеля.

Об этом пишет Maariv.

Дэниел Шабакс, директор финансового подразделения «Hirshovitz 360», объясняет, что «укрепление доллара во многом связано с ростом доходности американских государственных облигаций, что заставило институциональные органы перенаправить многие инвестиции в эти облигации, и в результате спрос на долларовую валюту увеличился».

Эксперт также отметил, что «некоторые индикаторы указывают на вероятность того, что Федеральная резервная система сохранит высокие процентные ставки на протяжении значительного времени, и поэтому доллар, кажется, будет оставаться на высоком уровне".

Он также добавил, что "валютный рынок считается спекулятивным и волатильным, особенно по сравнению с другими рынками, и различия в этом курсе не имеют большого значения для опытных инвесторов".

Между тем, плохие новости поступают и со стороны фондовой биржи Тель-Авива, открывшейся падением цен. По состоянию на 10:00 индекс Тель-Авив 35 упал примерно на 1,40%, а индекс Тель-Авив 125 - примерно на 1,35%.Следует отметить, что негативная тенденция на фондовом рынке неудивительна, поскольку она происходит на фоне падений, зарегистрированных на мировых фондовых рынках.

Вчера в Нью-Йорке индекс Dow Jones 30 упал на 1,29%, индекс S&P 500 потерял 1,37%, при этом индекс Nasdaq Composite также зафиксировал сильное снижение на 1,87%. В Западной Европе лондонский индекс FTSE 100 упал на 0,54%. Франкфуртский индекс DEX ослаб на 1,06%, мадридский индекс IBEX 35 снизился на 1,65%, а парижский индекс CAC 40 снизился на 1,01%.

Курсор писал, что инвестиции в израильский хайтек резко рухнули - названа одна из причин.