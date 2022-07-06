IKEA поднимет цены в Израиле, несмотря на снижение таможенных пошлин

Компания IKEA заявила о том, что из-за повышения цен по всему миру в августе цены на мебель повысятся и в Израиле. «нам удалось минимально повысить цены, чтобы продолжать предоставлять нашим покупателям самые выгодные цены», — заявили в компании.

Сеть магазинов мебели и аксессуаров для дома IKEA пересмотрела цены на сотни товаров в своем каталоге в Израиле на 4%-5% с августа. Компания заявила: «Несмотря на рост цен в IKEA по всему миру в начале года, IKEA Израиль сохранила цены на товары без изменений. Теперь, в связи с дополнительным повышением цен по всему миру, в августе будет произведен пересмотр цен в среднем на 4%-5%.»

IKEA даже подчеркивает, что рост цен относительно умеренный. «Благодаря снижению таможенных пошлин, реформе импорта и поглощению части расходов, нам удалось минимально повысить цены, чтобы продолжать предоставлять нашим покупателям самые выгодные цены.»

Снижение таможенных пошлин, о котором говорит IKEA, должно было привести к снижению, а не к повышению цен. Согласно последнему заявлению Министерства финансов, была отменена 12% таможня на импортную мебель, которая включает кровати, комоды, диваны, шкафы, стулья и т.п.

Все товары, продающиеся в магазинах IKEA в Израиле, импортируются, поэтому реформа должна была также помочь облегчить бюрократическое бремя. Реформа должна, по крайней мере, повысить конкуренцию среди многих мелких конкурентов IKEA.

Перед повышением цен IKEA проводит летнюю распродажу, начиная с сегодняшнего дня и до 26 июля.

В Израиле у IKEA пять магазинов в Нетании, Ришон Леционе, Кирьят-Ате, Беэр-Шеве и Эштаоле (Бейт-Шемеш) и два магазина кухонь в Тель-Авиве и Петах-Тикве.

Ранее Курсор писал, что в Израиле могут увеличить минимальную заработную плату. Депутат Кнессета от Аводы Эфрат Райтен, председатель комитета Кнессета по труду и социальному обеспечению, предложил поднять минимальную заработную плату в Израиле.

Наша редакция сообщала, что в Израиле стремительно падает уровень безработицы. Центральное статистическое бюро Израиля заявляет о том, что в июне уровень безработицы снизился на 0,4 процента по сравнению с показателями мая — очень хороший показатель.