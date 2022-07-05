В Израиле могут увеличить минимальную заработную плату

Депутат Кнессета от Аводы Эфрат Райтен, председатель комитета Кнессета по труду и социальному обеспечению, предложил поднять минимальную заработную плату в Израиле.

Эфрат Райтен провел экстренное совещание, пытаясь спасти экономическую сделку, которая повысит минимальную заработную плату в Израиле.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Райтен предложил поднять минимальную заработную плату сразу примерно на 250 шекелей в месяц, чтобы к концу 2023-2024 годов она достигла 6 000 шекелей в месяц.

На встрече присутствовали представители Министерства финансов, крупных работодателей и Федерации труда Гистадрут, а также депутаты, поддерживающие повышение минимальной заработной платы. Остальные условия пакета, в том числе гибкость при приеме на работу менеджеров и изменение формата предоставления выходных, останутся без изменений.

Председатель Гистадрута Арнон Бар-Давид поддержал позицию Райтена, заявив, что заработная плата рабочих снизилась в результате инфляции и что им следует ежемесячно повышать минимальную заработную плату не менее чем на 200 шекелей.

Однако и представители работодателей, и Минфин категорически против изменения схемы.

Дуби Амитай, президент Федерации фермеров Израиля, сказал, что не намерен реагировать на изменение плана, подписанного между сторонами, которое включало повышение заработной платы на 100 шекелей в первом раунде.

Генеральный директор Минфина Рэм Блников также выступает против повышения минимальной заработной платы, опасаясь, что повышение заработной платы еще больше усилит инфляцию и в конечном итоге нанесет ущерб работникам.

Даже если комитет по труду, наконец, придет к соглашению об изменении некоторых условий пакетной сделки, маловероятно, что Кнессет его одобрит. Конец прошлой недели был крайним сроком для утверждения законопроектов.

Ранее Курсор писал, что в Израиле стремительно падает уровень безработицы. Центральное статистическое бюро Израиля заявляет о том, что в июне уровень безработицы снизился на 0,4 процента по сравнению с показателями мая — очень хороший показатель.

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