Экономим вместе: как снизить комиссию банка при расчете картой

При оплате за покупки в иностранной валюте вы платите комиссию банку за конвертацию. Огромная часть прибыли кредитных компаний поступает именно от этих скрытых комиссий. Однако есть возможность сократить эти расходы.

Расплачиваясь картой за покупки в иностранной валюте, вы платите банку немалую комиссию за конвертацию, которую обычно относится к скрытым процентам. Как проверить размер комиссии за конвертацию и снизить его?

Об этом сообщает mako.

Комиссия за конвертацию валюты, устанавливаемая банком или кредитной компанией, варьируется в зависимости от карты и от клуба. Большая часть прибыли кредитных компаний и банков поступает именно от этих скрытых комиссий, поэтому перед вылетом за границу или покупками в Интернете не забудьте проверить, как можно уменьшить комиссию за конвертацию.

На банковских и небанковских картах обычно изображен логотип компании: Max — вы заплатите 3%, Isracard — 2,9%, KAL — 2,8% и American Express 2,5%.

При этом вам не стоит мириться с этими высокими процентами. Все, что вам нужно сделать — это проверить, является ли ваша карта банковской или небанковской, и связана ли она с клубом. Тогда у вас будет возможность сменить карту, выбрав аналог с более низкой комиссией за конвертацию.

И еще один важный момент: клуб, к которому вы принадлежите, не предоставляет такую ​​же комиссию автоматически. Комиссия за конвертацию валюты может варьироваться в зависимости от кредитной компании. Например, с картой flycard, накапливающей баллы за перелет, — в Cal комиссия составляет от 1,2 до 1,4%, а через American Express в том же клубе вы заплатите всего 1,25%. Если у вас членская клубная карта — через Isracard комиссия составит 1,22%, а через American Express 1,05%.

Вот алгоритм уменьшения комиссии банка, которая делает покупки более дорогими:

1. Проверьте комиссию за конвертацию валюты на вашей карте.

2. Договоритесь с банком/кредитной компанией о комиссии.

3. Не получилось? Проверьте, можете ли вы принадлежать к организации/клубу, который заслуживает привилегий.

4. Оформите новую карту со сниженной комиссией и просто убедитесь, что нет дополнительных условий — ни по конвертации валюты, ни по картам, ни по дополнительным комиссиям.

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