Эксперты рассказали, как Израиль может решить кризис высокой стоимости жизни

Ассоциация производителей Израиля опубликовала план из десяти частей по борьбе с высокой стоимостью жизни в Израиле.

Президент MAI заявил, что необходимо изменить формулу минимальной зарплаты и запретить забастовки в основных службах. План MAI состоит из десяти основных шагов, направленных на изменение облика экономики и решение проблемы очень высокой стоимости жизни. Детали плана были недавно опубликованы в Maariv.

Стоимость жизни и цены на жилье

Первые два раздела плана касаются стоимости жизни и вопроса цен на жилье. План включает в себя увеличение предложения земли и резкое сокращение бюрократических процедур и процедур лицензирования, чтобы сократить время получения разрешений. Местные власти, которые обязуются продвигать жилье и возможности трудоустройства, получат положительные стимулы.

Уменьшить НДС

Также будет гарантировано поддержание цепочек поставок сырья для строительной отрасли и предотвращение задержек в портах. Вторая рекомендация — снизить НДС на основные продукты и особенно продукты питания вдвое, как это принято в странах ОЭСР, и зафиксировать его на уровне 8%.

От минимальной зарплаты к минимальному доходу

Повышение конкуренции в экономике будет осуществляться за счет поощрения роста малых и средних местных компаний с целью сохранения и расширения занятости. Также предлагается перейти от метода «минимальной зарплаты» к методу «минимального дохода», согласно которому только те, кто получает зарплату до 33% выше минимальной зарплаты, получат выгоду от механизма обновления зарплаты. Доктор Рон Томер, президент MAI, сказал, что это поможет тем, кто зарабатывает намного ниже минимальной зарплаты, а не всем тем, кто зарабатывает близко к минимуму.

Медианная зарплата вместо средней зарплаты

Также в планах изменение механизма привязки к средней зарплате в экономике и создание механизма, зависящего от медианной зарплаты, а не средней зарплаты, на которую влияет волатильность в hi-tech. Еще один раздел — создание закона о запрете забастовок в основных службах.

Снижение различных налогов

В другом разделе говорится о снижении производственных затрат и налогов, таких как плата за воду, налог на имущество и регулирование для предприятий, чтобы облегчить их работу, что приведет к снижению цен на продукцию для потребителей.

Сельскохозяйственная субсидия

Что касается сельского хозяйства, члены MAI хотят сравнить субсидию фермерам с принятой, увеличив прямую субсидию и отменив все субсидии на сельскохозяйственную продукцию через цену продукта.

Устранение нормативных барьеров

Как и ожидалось, MAI также выступало за устранение нормативных барьеров и передачу ответственности по отчетности органам, имеющим отношение к каждому бизнесу, вместо того, чтобы бесконечно ждать разрешений.

Они также указали в плане инвестиции в технологии, которые повысят производительность труда и применение ускоренной амортизации к 2023 году.

Ранее Курсор писал, что средняя зарплата в Израиле снова выросла. Средняя зарплата работников в израильской экономике выросла на 4% за последний год.

Стало известно, кто зарабатывает больше всех: названы самые высокооплачиваемые профессии. Средняя зарплата наемного работника в Израиле растет. Однако, если учесть индекс потребительских цен, уровень доходов снижается.

Курсор сообщал, что сентября текущего года в Израиле повысили заработную плату работникам сферы безопасности. Теперь они получают от 5 830 до 8 480 шекелей в месяц. Выплаты зависят от продолжительности подготовки охранников, которая составляет от 4 до 20 дней.