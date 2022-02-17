Эли Коэн: Сейчас каждая семья платит на тысячу больше, чем раньше

Бывший министр экономики считает, что за последний год цены в Израиле выросли больше, чем за четыре года, когда у власти был Биньямин Нетаниягу.

Бывший министр экономики и разведки, депутат Эли Коэн (Ликуд) раскритиковал нынешнее правительство Израиля, возложив на него вину за значительный и недавний рост стоимости жизни.

«Тот, кто спровоцировал волну повышения цен, — это само правительство», — сказал Коэн в интервью. «Оно подняло цены на самые основные продукты — электричество, воду, налог на недвижимость, газ для приготовления пищи».

«Каждая семья в Израиле платит как минимум на тысячу шекелей больше».

Коэн добавил, что за четыре года, когда он был министром экономики, «цены на жилье выросли меньше, чем за последний год при нынешнем правительстве».

«Какие хорошие новости для молодых пар есть в государственном бюджете? Правительство не боролось даже с одной монополией».

Коэн отметил, что экономический план, предложенный израильским правительством, даст семьям лишь еще несколько сотен шекелей ежемесячно, «которые, очевидно, достанутся только богатым и обеспеченным». Такой план «издевается над бедными», подчеркнул он.

Курсор ранее писал, что 60% израильтян не верят, что план правительства снизит стоимость жизни. Согласно новому опросу, около половины израильтян сообщают, что на них значительно повлиял рост стоимости жизни в Израиле, и они были вынуждены сокращать базовые расходы. В опросе приняли участие более 500 участников, которых попросили сравнить их текущий опыт с их образом жизни до недавнего скачка стоимости жизни.

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