60% израильтян не верят, что план правительства снизит стоимость жизни — опрос

Согласно новому опросу, около половины израильтян сообщают, что на них значительно повлиял рост стоимости жизни в Израиле, и они были вынуждены сокращать базовые расходы. В опросе приняли участие более 500 участников, которых попросили сравнить их текущий опыт с их образом жизни до недавнего скачка стоимости жизни.

Опрос, опубликованный в Israel Hayom, целью которого является продвижение социального равенства и сокращение социально-экономического неравенства среди израильского населения, выявил тревожные результаты, в том числе то, что около 50 процентов израильтян вынуждены сократить отопление своих домов этой зимой.

64 процента опрошенных сообщили, что в последние недели они сократили покупки продуктов питания, а 73 процента добавили, что они сократили расходы на отдых и досуг. Около 40% заявили, что отложили или отменили несрочные медицинские процедуры и курсы лечения.

Результаты опроса также свидетельствовали об отсутствии веры в способность и решимость правительства исправить ситуацию: почти 60 процентов опрошенных ответили, что они не верят, что экономический план , представленный правительством на прошлой неделе, приведет к снижению стоимости проживания. 31 процент опрошенных заявили, что план окажет небольшое положительное влияние, а только пять процентов заявили, что считают, что план окажет большое влияние на снижение цен.

Почти половина опрошенных (46,9 процента) считают, что правительство должно снизить НДС, а 38 процентов респондентов заявили, что правительство должно повысить минимальную заработную плату . 32 процента респондентов сказали, что, по их мнению, правительству следует увеличить пособия для пожилых людей и людей с ограниченными средствами, а 22 процента поддержали повышение налогов для очень богатых.

Только 14% опрошенных считают приоритетным открытие рынка овощей и фруктов для большего количества импорта, хотя Минфин делает особый упор на эту меру. Около 10 процентов респондентов считают, что необходимо предоставить финансовую компенсацию предприятиям, на которых негативно повлияли правительственные постановления о коронавирусе.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что испытания обновленной вакцины Pfizer от Омикрон проведут в Израиле.

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