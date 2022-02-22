Эскалация конфликта между Украиной и Россией обрушила фондовые рынки

Решение Путина о признании «ЛДНР» а также опасения по поводу грядущей войны стали причиной падения не только российских, но и мировых рынков, включая Японию, Китай, Францию и Великобританию.

Опасения по поводу полномасштабной войны в Украине разрушили мировые фондовые рынки. На фоне новостей токийский индекс Nikkei 225 упал на 1,8%, а гонконгский Hang Seng — на 3,2% в ходе торговой сессии.

Также во вторник большинство европейских фондовых бирж открылись в красной зоне. CAC 40 в Париже упал на 2,28%, FTSE 100 в Лондоне — на 1,2%, а DAX во Франкфурте — на 2,48%.

В то же время индекс Московской биржи упал на 8,2% на ранних торгах. Во-вторых, индекс РТС упал на 9,4%, опустившись ниже отметки 1100 впервые с ноября 2020 года. Таким образом, с понедельника и до конца дня на Московской бирже рынки продолжали падать, рублевый индекс снизился на 10,5%, а долларовый РТС — на 13,21%.

Тем временем цены на нефть растут. Во вторник утром фьючерсы на нефть Brent на апрель впервые с сентября 2014 года достигли отметки в 99 долларов за баррель, а нефть в США подорожала на 2,8 процента.

Курсор ранее писал, что топливо подорожает до семилетнего максимума. Подорожание нефти приведет к росту цен на топливо в Израиле, которые, как ожидается, достигнут 6,86 шекелей — самой высокой цены с декабря 2014 года.

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