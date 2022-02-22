Война в Украине: боевики очередной раз обстреляли город Счастье

Боевые действия в Украине не прекращаются. Боевики продолжают обстреливать город Счастье, который находится в Луганской области и контролируется официальными властями.
Об этом сообщили на телеграм-канале «Реальная война».
«Сильный обстрел Счастья боевиками», — написали администраторы канала.
Ранее Курсор сообщал, что в РФ отреагировали на намерения Украины разорвать дипломатические отношения с Кремлем.
Также наш сайт писал, что в МИДе РФ заявили, в каких границах признает Россия признает «ЛДНР».
Еще напомним, что в Украине призвали разорвать дипломатические отношения с Россией.
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