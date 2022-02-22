Война в Украине: боевики очередной раз обстреляли город Счастье

Город Счастье в Луганской области Украины снова обстреляли боевики. Именно там находится Луганская ТЭС. Очевидцы сняли на видео происходящее.

Боевые действия в Украине не прекращаются. Боевики продолжают обстреливать город Счастье, который находится в Луганской области и контролируется официальными властями.

Об этом сообщили на телеграм-канале «Реальная война».

«Сильный обстрел Счастья боевиками», — написали администраторы канала.

Ранее Курсор сообщал, что в РФ отреагировали на намерения Украины разорвать дипломатические отношения с Кремлем.

Также наш сайт писал, что в МИДе РФ заявили, в каких границах признает Россия признает «ЛДНР».

Еще напомним, что в Украине призвали разорвать дипломатические отношения с Россией.

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