FDA официально разрешило делать прививки от COVID-19 младенцам

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешило прививки Pfizer и Moderna детям до 5 лет. Вакцинация моэет начаться на следующей неделе.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) в пятницу разрешило первые прививки COVID-19 для младенцев и дошкольников, что открывает путь для начала вакцинации на следующей неделе.

Этот шаг последовал за единогласной рекомендацией консультативной группы FDA в отношении прививок от компаний Moderna и Pfizer. Данное решение означает, что американские дети в возрасте до 5 лет — примерно 18 миллионов малышей — теперь имеют право на прививки.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), которые рекомендуют, как использовать вакцины, должны будут дать свои рекомендации по уколам для малышей, прежде чем директор CDC доктор Рошель Валенски подпишет их.

На слушаниях в Сенате в четверг, Валенски сказала, что ее сотрудники работали в праздничные выходные, «потому что мы понимаем срочность этого для американских родителей».

«Сегодня день огромного облегчения для родителей и семей по всей Америке», — сказал президент Джо Байден в заявлении по поводу Фриды.

Ранее Курсор сообщал, что в минздраве считают, что сейчас нет причин для пятой дозы вакцины от COVID-19. На фоне опасений возобновления волны COVID-19, группа консультантов Министерства здравоохранения рекомендует населению возобновить ношение лицевых масок в помещениях, особенно в местах скопления людей.

Кроме того, мы писали, что Moderna заявила, что ее новая вакцина дает восьмикратную защиту от COVID.

Еще напомним, что ученые назвали неожиданный фактор, который влияет не эффективность вакцины от коронавируса.