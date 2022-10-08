Гендиректор израильской BATM объявил об уходе с управления компании по производству медоборудования

Цви Маром, гендиректор компании по производству телекоммуникационного и медицинского оборудования BATM, заявил о прекращении работы на должности. Корпорацию он основал в 1992 году.

Марома заменит финансовый директор компании Моти Нагар, который присоединился к работе организации в 2015 году.

Об этом 8 октября информирует Globes.

Стоимость акций BATM на фоне этой новости упала на 1,8%. В результате рыночная капитализация компании составила 490 млн шекелей.

Функционер основал BATM как компанию, занимающуюся телекоммуникационными решениями, и успешно провел ее размещение в Тель-Авиве и Лондоне. В конце 2000-х он начал разработку медицинского оборудования, когда рынок сотовой связи стал более конкурентным. Компания справлялась с обоими направлениями.

Цви Марома многие эксперты называют колоритной личностью с богатыми общими знаниями и интересным, а иногда и резким стилем речи, приводящим примеры и цитаты из своего широкого круга источников. Диверсификация компании в области медицинского оборудования стала возможной благодаря тому, что Маром, бывший офицер ВМС Израиля, сам получил степень в области медицины и электроники. Он также был председателем Израильской ассоциации высоких технологий и инновационных отраслей Ассоциации производителей Израиля. В прошлом он считался другом Биньямина Нитаньягу и даже какое-то время якобы нанимал его в BATM в период между сроками пребывания политика на посту главы правительства.

BATM была размещена в Лондоне в 1996 году, а в 2012 году была зарегистрирована на Тель-Авивской фондовой бирже, из которой исключена из листинга в 2015 году, но снова зарегистрирована в 2019 году. За последние пять лет акции BATM показали 55% доходность в Лондоне. В период пандемии Covid-19 цена акций BATM резко выросла, поскольку компания быстро разработала устройства и диагностические тесты, связанные с заболеванием, но снова упала, когда пандемия утихла и фондовые рынки ослабли, особенно в секторе биомедицины.

Ранее «Курсор» сообщал, что заместитель министра образования заявил об уходе из политики.