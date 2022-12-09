Тарифы на электроэнергию в Израиле могут вырасти на 12%

Тарифы на электроэнергию выросли в апреле на 8,6%, хотя по расчетам они должны были вырасти на 15-20%. После вмешательства министров энергетики и финансов было решено распространить часть повышения на начало 2023 и 2024 годов, чтобы потребители не почувствовали сразу сильного удара по своим финансам.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

От этого страдает Электрическая компания, которая должна покрыть расходы на отсрочку. Тем не менее, как уже упоминалось, пришло время повышать ставки, и правительство должно решить, будут ли ставки повышаться или это решение следует отложить.

Ожидается, что решение примет избранный премьер-министр Биньямин Нетаниягу. Он пообещал сразу после выборов заморозить ставки налога на электричество, воду и имущество, но неясно, сможет ли он выполнить это обещание. Полное замораживание повышения тарифов на электроэнергию добавляет к годовому бюджету 2 млрд шекелей.

Расходы по финансированию и продлению долга могут снова ложиться на Электрическую компанию, которая является публичной компанией, или расходы могут финансироваться из государственного бюджета. Аналогичная дилемма существует в отношении цен на топливо, где акцизный налог субсидируется по ставке один шекель за литр.

Ранее Курсор писал, что названа настоящая причина увеличения стоимости электроэнергии. Кризис в сфере энергетики не коснулся бы израильтян так сильно, если бы не было задержек с переводом электростанций на природный газ.

Наша редакция писала, что в Израиле снова подорожает электроэнергия. Цена на электроэнергию влияет на всю экономику.

Кроме этого, с января в Израиле может подорожать вода. Причина повышения тарифа – резкий рост цен на электроэнергию и потребительских цен.

Как сообщал Курсор, Управление электроэнергетики предупредило, что производство электроэнергии подорожало на 14% с момента последнего обновления тарифов, что вызовет повышение цен на электричество.